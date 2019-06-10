Seksi pozu yıktı geçti! Zalim İstanbul'un yıldızı işte kadın bu dedirtti!
Kanal D'nin sezon sonlarına doğru yayına soktuğu başarılı dizisi Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın son instagram paylaşımı olay oldu, kısa sürede beğeni rekoru kıran seksi pozu takipçilerine 'işte kadın bu' dedirtti.
Zalim İstanbul Kanal D'nin en yeni dizilerinden biri oldu. Sezon sonlarına doğru yayın hayatına başlayan dizi daha ilk bölümden izleyiciyi içine çekti ve pazartesi günlerinin yıldızı oldu. Dizinin senaryosu kadar başarılı oyunculuklar da izleyiciden tam not aldı.
Dizinin başrollerinden olan ve Agah Karaçay'ın eşi Şeniz karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Mine Tugay uzun bir aradan sonra bu proje ile sevenleriyle buluştu. Parmak ısırtan oyunculuğunun yanısıra güzelliği ve düzgün fiziği ile de dikkatleri çeken Mine Tugay instagramı aktif kullanan ünlüler arasında.
2.4 milyon instagram takipçisine sahip olan Mine Tugay'ın son paylaşımı ise kısa sürede rekor kırdı ve seksi pozun kısa sürede yüzlerce yorum yağdı.
İşte rekor kıran o paylaşım...
Tatlı anılar🙏🏻🌿 diyerek verdiği seksi pozu paylaşan güzel oyuncu 4 saat içinde 110 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum alarak rekor kırdı.