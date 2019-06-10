Seksi pozu yıktı geçti! Zalim İstanbul'un yıldızı işte kadın bu dedirtti!

Dizinin başrollerinden olan ve Agah Karaçay'ın eşi Şeniz karakterine hayat veren güzel ve başarılı oyuncu Mine Tugay uzun bir aradan sonra bu proje ile sevenleriyle buluştu. Parmak ısırtan oyunculuğunun yanısıra güzelliği ve düzgün fiziği ile de dikkatleri çeken Mine Tugay instagramı aktif kullanan ünlüler arasında.