Seksi pozları ve ince mesajları Instagram'da olay oldu
Kardashian-Jenner ailesinin genç üyesi Kylie Jenner, aynı zamanda dünyanın da en genç milyarderi... Son zamanlarda zor günler yaşayan Jenner belli ki kendini toparlamış... İşte Jenner'ın o paylaşımları
Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, sevgilisi ve çocuğunun babası olan Travis Scott tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.
Tam bu gündem sürerken ise aynı evde yaşadığı, yakın dostu ve ortağı Jordyn Woods'un Khloe Kardashian'ın çocuğunun babası Tristan Thompson ile öpüştüğü ortaya çıkmıştı. Hal böyle olunca Jenner yakın arkadaşıyla yollarını ayırmıştı ama bu süreç onun için sancılı geçiyordu.
Ancak Jenner bir süre sonra dayanamadı ve Scott'u affetti. Ünlü yıldız bununla da kalmadı ve romantik kareler paylaştı.
Şimdi herkes yakın arkadaşıyla da barışıp barışmayacağını düşünürken Jenner Instagram'a zımba gibi döndü ve seksi pozlarıyla olay oldu.
21 yaşındaki ünlü isim, arkadaşı Sasha Samsonova'nın çektiği siyah ve beyaz fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Jenner bu paylaşımlarının altına ise ince mesajlar yazmayı unutmadı.