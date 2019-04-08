Seksi pozları ve ince mesajları Instagram'da olay oldu

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, sevgilisi ve çocuğunun babası olan Travis Scott tarafından aldatıldığı iddia edilmişti.

Tam bu gündem sürerken ise aynı evde yaşadığı, yakın dostu ve ortağı Jordyn Woods'un Khloe Kardashian'ın çocuğunun babası Tristan Thompson ile öpüştüğü ortaya çıkmıştı. Hal böyle olunca Jenner yakın arkadaşıyla yollarını ayırmıştı ama bu süreç onun için sancılı geçiyordu.