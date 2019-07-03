Seksi oyuncu Lindsay Lohan, doğum günü için çırılçıplak soyundu ve...
Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan, yeni yaşını sosyal medya hesabı Instagram'dan çıplak poz vererek kutladı. Lohan çıplak fotoğrafına, pasta ve kurdele emojisi ekledi.
Amerikalı güzel oyuncu Lindsay Lohan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı doğum günü paylaşımıyla çok konuşuldu.
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ABD'li yıldız oyuncu Lindsay Lohan Instagram hesabından gündem olacak bir paylaşıma imza attı. Lohan, ayna karşısına geçerek çırılçıplak poz verdi.
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Lohan'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Lohan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Uyuşturucu batağından kurtulup tekrar kendini bulmana çok sevindim." yorumunu yaptı.
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Başka bir takipçisi ise, "Güzel yıllar seninle birlikte olsun." yorumunu yaptı.
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