Seksi Model Kate Moss, Mert Alaş'a striptiz yaptı!

Seksi Model Kate Moss, Mert Alaş'a striptiz yaptı!

Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, ünlü model Kate Moss'un striptiz yaptığı anların fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Seksi Model Kate Moss, Mert Alaş'a striptiz yaptı! - Sayfa 1

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden fotoğraf sanatçımız Mert Alaş zaman zaman sosyal medya hesabından son derece ilginç paylaşımlarda bulunuyor.

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Seksi Model Kate Moss, Mert Alaş'a striptiz yaptı! - Sayfa 2

Renkli dünyanın pek çok ünlü ismi ile çalışma fırsatı bulan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşan Mert Alaş bu defa da takipçilerini beş yıl öncesine götürdü ve ünlü model Kate Moss ile yaptığı bir çekimden kareler paylaştıRenkli dünyanın pek çok ünlü ismi ile çalışma fırsatı bulan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşan Mert Alaş bu defa da takipçilerini beş yıl öncesine götürdü ve ünlü model Kate Moss ile yaptığı bir çekimden kareler paylaştı

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Seksi Model Kate Moss, Mert Alaş'a striptiz yaptı! - Sayfa 3

Striptiz adını verdiği çalışmasını hesabından paylaşan Mert Alaş, yıllar geçse de güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Kate Moss'a beğenilerini ve övgülerini sunmaktan da geri durmadı.

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Seksi Model Kate Moss, Mert Alaş'a striptiz yaptı! - Sayfa 4

Mert Alaş kimdir: Mert Alaş kimdir, Londra‘da yaşayan Mert Alaş, ortağı Marcus Pigott‘la birlikte dünyanın en iyi moda fotoğrafçıları arasındalar.

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