Seksi Model Kate Moss, Mert Alaş'a striptiz yaptı!

Renkli dünyanın pek çok ünlü ismi ile çalışma fırsatı bulan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşan Mert Alaş bu defa da takipçilerini beş yıl öncesine götürdü ve ünlü model Kate Moss ile yaptığı bir çekimden kareler paylaştıRenkli dünyanın pek çok ünlü ismi ile çalışma fırsatı bulan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla bu çekimlerden en özel kareleri takipçileriyle paylaşan Mert Alaş bu defa da takipçilerini beş yıl öncesine götürdü ve ünlü model Kate Moss ile yaptığı bir çekimden kareler paylaştı