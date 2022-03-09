BIST 2.044
DOLAR 14,63
EURO 16,10
ALTIN 947,46

Seksi jartiyerini giyerken paylaştı hemen sildi! Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa soyunan Serel Yereli nefesleri kesti

Seksi jartiyerini giyerken paylaştı hemen sildi! Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa soyunan Serel Yereli nefesleri kesti

26 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla olay oldu.

Seksi jartiyerini giyerken paylaştı hemen sildi! Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa soyunan Serel Yereli nefesleri kesti

Bir dönemin popüler dizisi Bodrum Masalı ile tanınan Serel Yereli geçtiğimiz yıllarda Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye yerleşerek orada kendine yeni bir hayat kurdu. 

139
Seksi jartiyerini giyerken paylaştı hemen sildi! Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa soyunan Serel Yereli nefesleri kesti

İngiltere'de oyunculuğu bırakan Yereli müzik kariyerine yoğunlaştı.

239
Seksi jartiyerini giyerken paylaştı hemen sildi! Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa soyunan Serel Yereli nefesleri kesti

Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

339
Seksi jartiyerini giyerken paylaştı hemen sildi! Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa soyunan Serel Yereli nefesleri kesti

Şimdilerde Yereli ilk klibinin çekimleri için kamera karşısına geçti.

439