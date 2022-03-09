Seksi jartiyerini giyerken paylaştı hemen sildi! Oyunculuğu bırakıp şarkıcılığa soyunan Serel Yereli nefesleri kesti
26 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla olay oldu.
Bir dönemin popüler dizisi Bodrum Masalı ile tanınan Serel Yereli geçtiğimiz yıllarda Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye yerleşerek orada kendine yeni bir hayat kurdu.
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İngiltere'de oyunculuğu bırakan Yereli müzik kariyerine yoğunlaştı.
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Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Şimdilerde Yereli ilk klibinin çekimleri için kamera karşısına geçti.
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