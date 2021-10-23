Seksenler'in Seyfisi Kemal Kuruçay vefat etti! Ezberini yaparken yere yığıldı...

Ezberini okurken yere yığıldı

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerini, 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi. Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.