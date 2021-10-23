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Seksenler'in Seyfisi Kemal Kuruçay vefat etti! Ezberini yaparken yere yığıldı...

Seksenler'in Seyfisi Kemal Kuruçay vefat etti! Ezberini yaparken yere yığıldı...

Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış...

Seksenler'in Seyfisi Kemal Kuruçay vefat etti! Ezberini yaparken yere yığıldı...

TRT1 'in sevilen dizisi Seksenler'de Seyfi karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetmesiyle sanat camiası yasa boğuldu. Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden bir detay da ortaya çıktı. Seksenler dizisinin çekimi sırasında ezberini okurken yere yığılan Kuruçay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

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Seksenler'in Seyfisi Kemal Kuruçay vefat etti! Ezberini yaparken yere yığıldı...

Birçok önemli yapımda rol alan oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi'ndeki dizi setinde bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yığıldı.

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Seksenler'in Seyfisi Kemal Kuruçay vefat etti! Ezberini yaparken yere yığıldı...

Dizi oyuncuları ve set ekibi hastaneye akın etti

Set ekibi tarafından haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay'ı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dizi oyuncuları ve set ekibi hastaneye akın etti.

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Seksenler'in Seyfisi Kemal Kuruçay vefat etti! Ezberini yaparken yere yığıldı...

Ezberini okurken yere yığıldı

Seksenler Dizisi'nin yapımcısı Birol Güven'in ağabeyi Ali Güven, Kemal Kuruçay'ın rahatsızlanmadan 1 saat önce sete gelerek hazırlık yaptığını, ezberini okurken yere yığıldığını gördüklerini, 112 Acil'e haber verdiklerini söyledi. Hastanede 45 dakika boyunca müdahale edildiğini belirten Ali Güven, "Burada 45 dakika arkadaşlar mücadele ettiler, ancak kurtaramadık. Şimdi eşi geldi, evlatlarını bekliyoruz nereye gömülecek, nereye gidecek kendileri karar verecekler. Biz de karar verilene kadar onlara burada yardımcı olacağız" dedi.

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