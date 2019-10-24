Seksenler'in kadrosuna flaş transfer ünlü şarkıcı diziye dahil olduğunu açıkladı
TRT 1 ekranlarında yıllar sonra yeniden yayınlanmaya başlayan Seksenler dizisine ünlü bir şarkıcının dahil olduğu öğrenildi.
Başrollerinde Şoray Uzun, Rasim Öztekin, Ayşe Tolga ve Özlem Türkad'ın bulunduğu Seksenler dizisi, yeni bölümleriyle oldukça sevildi. Yapım ekimi, bunu göz önüne alarak kadrosunu daha da genişletmeye başladı.
Hafta içi her gün 50 dakikalık bölümleriyle yayınlanan Seksenler dizisine son olarak şarkıcı Metin Şentürk'ün dahil olduğu öğrenildi. Metin Şentürk, dizide 'Ferit' karakterine hayat verecek.
Dizideki rolü ilginç: Çınar Altı Mahallesi’ne video kasetçi dükkanı işletmeye gelen Ferit'in görme engelli olmasına rağmen bir yerden bir yere giderken zorluk çekmemesi, çalışabilmesi, film izleyebilmesi mahallelinin dikkatini çekecek.
Peki Metin Şentürk kimdir?
Metin Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde İstanbul Fatih’de doğmuştur. Kosova'dan göçüp İstanbul Fatih'e yerleşmiş, 7 çocuklu bir ailenin sondan ikinci çocuğudur.