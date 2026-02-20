Seksenler dizisinin yıldızıydı! Yalçın Özden yoğun bakımda...

YALÇIN ÖZDEN KİMDİR?

4 Ağustos 1947 tarihinde Kars'ın Susuz ilçesinde bir öğretmen çocuğu olarak doğmuştur.

Babasının memur olması nedeniyle yurdun değişik illerinde ilkokulu 4'ncü sınıfa kadar okudu. İlkokul son sınıfa geçtiğinde babası İstanbul'a tayin oldu ve burada emekli oldu. Bakırköy Lisesinde okurken tiyatroyla tanıştı.

Lisesindeyken ekip olarak, Akşam gazetesinin düzenlediği, liselerarası tiyatro yarışmasında birinci olduktan sonra tiyatroyu bırakmadı. Galatasaray Üniversitesinde Yüksek işletmecilik okurken tiyatro yapmaya devam etti.

İhsan Yüce'nin Sıraselvilerde "Direkler Arası" kabaresinde oynadı. Ardından Lale OraloğluTiyatrosunda oynadı. Bu tiyatroyla turnelere çıktı. Turneler bittikten sonra Sıraselvilerde "Üç Maymun Kabare"de oynadı. Tekrar Trakya bölgesine turneye çıktı.

Dönüşte Anadolu turnesine çıkarken arabaları takla attı. Bütün dekor aksesuar hurda oldu, canlarını zor kurtardılar. Eşi hamileydi bu dönem, paraya ihtiyacı vardı. Arkadaşı Zeki Yurtbaşı ile düğün salonlarında, tavernalarda komedyenlik yapalım dedi. Yaptı. Bu iş tuttu. Birdenbire düğün salonlarından büyük gazinolara geçtk. Böyle başlayan "Uğur Böcekleri" 20 yıl devam etti.

"Uğurböcekleri" olarak tanındılar sevildiler.

1974 yılında sinemaya "Ceza" filmiyle oyuncu olarak başladı. 1981 yılında Münir Özkul, Adile Naşit, Müjdat Gezen, Neco, Kadir Savun, Sümer Tilmaç gibi oyuncuların rol aldığı "Bizim Sokak" adlı sinema filminin yapımcılığını üstlendi. Film çeşitli sebeplerle iş yapmayınca televizyonda iş yapmaya başladı.

Uzun süre Tgrt, Star, Kanal 6, gibi televizyon kanallarında kısa sürelerle sunuculuk yaptı. Tgrt kanalında skeçlerde oynadı.

Şan müzikholünde Uğurböcekleri Kumpanyası adı ile VİDEO KONDU müzikli oyununda oynadı. Halk oyu ile 1983'de yılın KOMEDYENLERİ ödülünü aldı.

Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Tiyatro Oyuncuları Derneği Başkanı olarak görev yaptı.

Yalçın Özden, 2004 yılında "Ünlüler Çiftliği" yarışmasına katıldı. Programın sunuculuğunu Seray Sever yaparken, yarışmacılar Yalçın Özden , Esra Balamir, Serpil Çakmaklı, Murat Başaran, Leyla Adalı, Naşide Göktürk,Küçük İbo, Mustafa Uğur, Ahu Tuğba, Yalçın Özden, Bora Gencer, Yaşar İpek oldular.