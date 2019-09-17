Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad mide ameliyatı oldu görenler tanıyamadı
Fenomen dizi Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad'ın son halini görenler şoke oluyor.
TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Seksenler, yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanırken evin annesi Rukiye'ye hayat veren Özlem Türkad'ın son hali dikkat çekti. Mide küçültme ameliyatı olan başarılı oyuncu verdiği kiloların ardından bambaşka biri oldu.
Mide küçültme ameliyatı olan Özlem Türkad, 35 kilo verdi ve yaşadığı değişim herkesi şaşırttı. Fenomen dizi Seksenler'in Rukiye'sini görenler gözlerine inanamadı.
Kilolarından dolayı sağlık sorunları yaşadığını belirten başarılı oyuncu, ameliyat sürecinden korksa da kilolarının hayatının her alanında kendisini aşağıya çektiğini düşünerek ameliyat olmak için kararını verdi. Kilo verdikten sonra yaşam kalitesinin arttığı belirtti.
Peki, Rukiye karakterini canlandıran Özlem Türkad kimdir?
Özlem Türkad, 10 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar bölümünden mezun oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapmaktadır.