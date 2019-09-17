Seksenler dizisinin Rukiye'si Özlem Türkad mide ameliyatı oldu görenler tanıyamadı

Kilolarından dolayı sağlık sorunları yaşadığını belirten başarılı oyuncu, ameliyat sürecinden korksa da kilolarının hayatının her alanında kendisini aşağıya çektiğini düşünerek ameliyat olmak için kararını verdi. Kilo verdikten sonra yaşam kalitesinin arttığı belirtti.