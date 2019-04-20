Seksenler dizisi dönüyor yeni bölümler hangi kanalda Birol Güven açıkladı

Yeni oyuncular geliyor

Birol Güven, Seksenler ile ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bana en çok sorulan soru; 'Seksenler devam edecek mi?' Evet devam edecek inşallah. Ama yeni hikayelerle ve muhteşem oyuncu kadromuzun yanına yeni oyucu arkadaşlarımızın ilavesiyle. Çok yakında...." ifadelerini kullandı.