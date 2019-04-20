Seksenler dizisi dönüyor yeni bölümler hangi kanalda Birol Güven açıkladı
TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dizisi Seksenler yeniden ekranlara geliyor. Peki Seksenler ne zaman ve hangi kanalda olacak? Seksenler dizisinin senaristi Birol Güven açıklama yaptı.
Geçtiğimiz sezonlara damga vuran Seksenler dizisinin senaristi Birol Güven açıklama yaptı. Güven dizinin devam edeceğini hayranlarına müjdeledi. Seksenler dizisi 2012'de TRT 1'de yayınlanmaya başlamış ve beş sezon boyunca ilgiyle izlenmişti.
Halen tekrar bölümleriyle ekranda olan dizi 2017'de final yaparak ekrana veda etmişti. Seksenler final yapsa da dizinin sıkı takipçileri bu projeyi yeniden ekranlarda görmek istediklerini dile getiriyordu.
Yeni oyuncular geliyor
Birol Güven, Seksenler ile ilgili olarak Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bana en çok sorulan soru; 'Seksenler devam edecek mi?' Evet devam edecek inşallah. Ama yeni hikayelerle ve muhteşem oyuncu kadromuzun yanına yeni oyucu arkadaşlarımızın ilavesiyle. Çok yakında...." ifadelerini kullandı.
2012-2017 seneleri arasında yayınlanan ve Seksenler döneminin aile yapısındaki ve toplum üzerindeki etkilerini ele alan sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Şoray Uzun, Özlem Türkad, Yasemin Conka ve Ceyhun Fersoy gibi sevilen isimler yer alıyordu.