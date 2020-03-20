Seks önerisinde bulunan Mehmet Öz'e Gonca Vuslateri'den olay cevap!
Doktor Mehmet Öz, eve kapanan halka, tavsiye olarak bol bol cinsel ilişkiye girin dedi. Mehmet Öz'e cevap Gonca Vuslateri'den geldi.
Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan coronavirüsten korunmak için evlerine sığınan vatandaşlara, dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, "Bol Bol cinsel ilişkiye girin" sözleriyle tavsiyede bulundu. Öz'e en ilginç tepkiyi oyuncu Gonca Vuslateri verdi.
ABD'de farklı TV kanallarında sağlık programları yapan ünlü doktor Mehmet Öz, virüs salgınından korunmak için evlerine çekilen insanlara ilginç bir öneride bulundu. Öz, "Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişkiye girmek. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi" dedi.
"Çare yok, yapacağız artık": Mehmet Öz'ün kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamasına bir tepki de başarılı oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Twitter hesabından attığı tweetle Öz'ün bu tavsiyesine uyacağını söyleyen oyuncu, "Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz..." açıklamalarını yaptı.
Gonca Vuslateri Kimdir?
Nazlı Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa‘da doğmuştur.