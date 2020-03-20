Seks önerisinde bulunan Mehmet Öz'e Gonca Vuslateri'den olay cevap!

ABD'de farklı TV kanallarında sağlık programları yapan ünlü doktor Mehmet Öz, virüs salgınından korunmak için evlerine çekilen insanlara ilginç bir öneride bulundu. Öz, "Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişkiye girmek. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi" dedi.