Seks mesajları ifşa olan Kubilay Aka'dan Miray Daner itirafı!

Kubilay Aka son günlerde oyunculuğu ile değil magazin basınını meşgul eden çapkınlıkları ile gündemde. 25 yaşındaki Beyza Güneş'e DM'den seks içerikli mesaj atan Kubilay Aka'nın başı derde girdi ve oyuncu yeni açıklamalar yaptı.