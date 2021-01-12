Seks konusunda dem vurdu! Okan Bayülgen CZN Burak'a söyledikleri olay oldu

Sosyal medya hakkında Bayülgen "Instagram korkunç bir yer, nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok, bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor" dedi.