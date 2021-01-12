Seks konusunda dem vurdu! Okan Bayülgen CZN Burak'a söyledikleri olay oldu
56 yaşındaki ünlü şovmen Okan Bayülgen, Saba Tümer'in yayınında cinsel hayatıyla ilgili olay açıklamalarda bulundu. Okan Bayülgen'in sosyal medya fenomeni CZN Burak için söyledikleri ise gündem oldu.
TV100'de Uykusuzlar Kulübü, Muhabbet Kralı ve Nokta programlarını sunan başarılı şovmen Okan Bayülgen, Saba Tümer’in Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. Bayülgen yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hakkında Bayülgen "Instagram korkunç bir yer, nefret ediyorum. Bu kadar çirkinliğin bir arada olduğu başka bir yer yok, bir akıl hastalığı dükkanına dönüştü. İş burada her türlü uyuşturucu, kadın, belki de organ ticaretine kadar gidiyor" dedi.
TikTok kullananlar için sert eleştirilerde bulunan Bayülgen "TikTok’ta dans edenler geri zekalı. Gençlerden niçin ümitli olmamamız gerektiğinin en güzel göstergesi. Bu çocukların yüzde 15 IQ’sü varsa bu telefonlar yüzde 5’e indirdi." diye konuştu.
CZN Burak'ı kastederek Bayülgen "Türkiye’nin en ünlü kebap zincirinin sahibi, ölmüş hayvanları dövüyor. Oysa dinimizde hayvan kesmenin bir ritüeli var. Bunları akıl hastanesine götürmek lazım." ifadelerini kullandı.