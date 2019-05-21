Seks fotoğrafları ifşa oldu Kadın'da yer yerinden oynadı!

Heyecan dolu bir finalle biten Kadın dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek. Doruk'un sünnet düğünü için son hazırlıkları yapan Sarp polisler tarafından götürülmüş bunu gören çocuklar perişan olmuştu. Kadın yeni bölümde ise heyecan kaldığı yerden devam edecek.