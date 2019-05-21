Seks fotoğrafları ifşa oldu Kadın'da yer yerinden oynadı!
Fox ekranlarında soluksuz izlenen dizi Kadın 63. yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyayı sallayan dizide Şirin ile Sarp'ın seks fotoğrafları ifşa olacak Bahar her şeyi öğrenecek!
Soluksuz bir bölümle bu akşam Fox ekranlarında yayınlanacak olan başarılı dizi Kadın'da yer yerinden oynayacak. 63. yeni bölüm fragmanı ile sosyal medyayı sallayan dizide Şirin ile Sarp'ın seks fotoğraflarını Bahar aylar sonra öğrenecek, dizide kıyamet kopacak!
Heyecan dolu bir finalle biten Kadın dizisinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek. Doruk'un sünnet düğünü için son hazırlıkları yapan Sarp polisler tarafından götürülmüş bunu gören çocuklar perişan olmuştu. Kadın yeni bölümde ise heyecan kaldığı yerden devam edecek.
Sarp'ın mahalleye taşınması ile dizinin özellikle son bölümlerinde heyecan iyice arttı. Bu akşamki 63. yeni bölümde ise bu heyecan yerini gerilime bırakacak Şirin ve Bahar aylar sonta karşı karşıya gelecek.
Peki Kadın yeni bölümde bu akşam neler olacak: Doruk'un sünnet düğününe katılan isimlerden biri de Pırıl olacak. Sarp'ın Bahar'ı tercih etmesinden dolayı Bahar'a karşı kin ve öfke dolu olan Pırıl, deyim yerindeyse bu akşam fitilin ucunu ateşleyen isim olacak.