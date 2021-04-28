Şekersiz çayın kalorisi var mı bir fincan çay kaç kalori?

Bir fincan şekersiz çayın kalorisi internette en çok aranan konular arasında. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle yemeklerin yanında içtiğimiz 1 fincan şekersiz çay kaç kalori var biliyor musunuz?