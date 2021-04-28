Şekersiz çayın kalorisi var mı bir fincan çay kaç kalori?
Yemeklerin yanında tercih ettiğimiz 1 fincan şekersiz çayda kaç kalori var dersiniz? Sizler için bir fincan şekersiz çayın kaç kalori ettiğini ve besinlerin kalori değerlerini hesapladık.
Bir fincan şekersiz çayın kalorisi internette en çok aranan konular arasında. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki özellikle yemeklerin yanında içtiğimiz 1 fincan şekersiz çay kaç kalori var biliyor musunuz?
Camellia sinensis olarak bilinen çay bitkisinin yaprakları kullanılarak gerçek çaylar yapılır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de çaydır. İşte çayın besin değerleri ve kalorisi…
Ortalama 100 ml 1 fincan şekersiz çayda 3 kalori vardır. Peki gün içinde sıkça tükettiğimiz elma suyu, gazlı içeçekler, meyveli soda, portakal suyu ve sade kahvede kaç kalori biliyor musunuz? Kalori cetveline göz atın!
240 ml filtre kahve kalori değeri yaklaşık olarak 2 kcal’dir. 1 kupa filtre kahve içeriğinde 0.04 gr yağ, 0.30 gr protein ve 0 gr karbonhidrat vardır.