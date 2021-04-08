Şekersiz 21 gün diyeti nasıl yapılır işte listesi!

Şekersiz 21 gün diyeti hem kilo vermek isteyen, hem de sağlıklı yaşamak isteyenler tarafından oldukça fazla tercih ediliyor. Konuyla ilgili birçok araştırmaya göre hem 21 gün vücudun şekerden uzak bir şekilde geçirip kendini zararlı şekerin etkilerinden arındırabilmesi için ideal bir süre hem de insan psikolojinin bir şeyin yoksunluğuna alışması için 21 gün uygulanması önemli.