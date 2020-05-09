Şeker yeme isteğini bastıran tavsiyeler ara öğünlere dikkat!

Güzel Bir Kahvaltı Yapın

Yumurta, peynir, zeytin, tereyağı olsun kahvaltınızda. Biraz balın da zararı yok. Böylece şekerli bir şey yeme isteğini uzun süre bastırmış, aynı zamanda da metabolizma hızını arttırmış ve vücudunuza enerji pompalamış olacaksınız.