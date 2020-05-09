Şeker yeme isteğini bastıran tavsiyeler ara öğünlere dikkat!
Tatlı krizi, tok yada açken hissettiğiniz yoğun tatlı yeme isteği olarak tanımlanabilir. Bu istek bazı durumlarda günlük hayatınızın konforunu etkiler, sizi mutsuz eder ve performansınızı düşürür. Peki tatlı krizlerimize kalıcı çözüm bulmak için nelere dikkat etmeliyiz?
Yeşil Sebze Tüketin
Brokoli, ıspanak gibi yeşil sebzeler enerjinizi artırır ve içeriklerinde bulunan magnezyum gibi mineraller sayesinde şeker yeme isteğini bastırır.
Yapay Tatlandırıcılardan Uzak Durun
Yapay tatlandırıcılar şeker isteğini aslında artırıyor ve yağ oluşumunu hızlandırıyor.
Her Öğünde Protein Alın
Vejeteryanlar şeker yeme isteğini kontrol altına almada daha çok zorlanırlar. Kırmızı et, beyaz et, yumurta ve balık enerji uyarımı yapar ve şeker isteğini bastıran nörokimyasallar salgılanmasını sağlarlar.
Güzel Bir Kahvaltı Yapın
Yumurta, peynir, zeytin, tereyağı olsun kahvaltınızda. Biraz balın da zararı yok. Böylece şekerli bir şey yeme isteğini uzun süre bastırmış, aynı zamanda da metabolizma hızını arttırmış ve vücudunuza enerji pompalamış olacaksınız.