Şeker hastası olmaktan korkuyorsanız bu besinleri bol bol yiyin!
En yaygın hastalıklardan biri olan diyabete karşı bazı besinler kan şekerinizi dengede tutmanıza yardım eder.İşte diyabetle savaşan o besinler!
Kudret Narı
Tropikal bir meyve olan kudret narından elde edilen ekstrenin şeker hastalığına iyi geldiği yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmıştır.Tip 2 diyabetli hastalarda kan şekeri düzeylerini düşürmek için alternatif bir tedavi olarak kullanılır.
Tarçın
Tarçın çayı veya toz tarçın kan şekerini düşürmede yardımcı, insülin hassasiyetini artırmada etkendir.Tarçın, tatlı yeme isteğini baskılama konusunda da en etkili doğal yiyeceklerden biri olarak görülüyor.
Zerdeçal
Kan şekerinin dengelenmesini, özellikle de yüksek kan şekerinin normal seviyelere inmesini sağlıyor.
Yoğurt
Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma; günde 1 kase yoğurt tüketmenin tip 2 diyabet riskini yüzde 18 azalttığını ortaya koyuyor. Ara öğünlerde meyvelerin yanında yoğurt tüketerek kan şekeri dengesini sağlayabilirsiniz.