Şeker hastaları için mucize besin! Dakikalar içinde şekeriniz düşüyor!
Tüketim alışkanlıklarımız sebebiyle Türkiye'de en çok görülen hastalıkların başında diyabet (şeker) hastalığı geliyor. Şeker hastalığı olanlar sürekli şekeri düşürmenin yollarını arıyor.
Tip 2 diyabet hastalığı teşhisi en zor olan hastalıklardan biri olarak biliniyor. Özellikle belirtilerinin geç ortaya çıkması ve çok fazla belirgin olmaması sebebiyle hastalığın ilerlemesi çok kolay oluyor.
Hastalığın kontrol altına alınmaması halinde sonuçları oldukça tehlikeli seviyelere gelen diyabet hastalığı için beslenme alışkanlığı hayati öneme sahip bir konumda.
Saudi Medical Journal dergisinde yayınlanan bir araştırma, kereviz tüketmenin kan şekeri seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, kereviz yaprağı ekstraktının yaşlı diyabet hastalarındaki kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisi analiz edildi.
Prediyabet, kan şekeri seviyelerinin normalden yüksek olduğu, ancak henüz tip 2 diyabet teşhisi konulacak kadar yüksek olmadığı bir sağlık durumudur.