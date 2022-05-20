'Şeker Dede' dolandırıcılığı! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Bir hastane çalışanın sahte raporla kendini emekli ettiği ardından da aynı yöntemle eşinin de emekli olduğu belirlendi. Kamu kurumunda otobüs sürücüsü olan kişinin, çalışma arkadaşlarından 6 kişinin sahte rapor ile emekli olmasının ardından birlikte sahte rapor işi yapmaya başladıkları tespit edildi. Ayrıca Mali polis, şebekeyi 9 ay boyunca adım adım takibe aldı ve tespit ettiği 17 kişiyi Hakem Hastanesine tek tek 2 polis eşliğinde sevk ettirerek 13 kişinin engelli değil sağlıklı olduklarını ortaya çıkardı.