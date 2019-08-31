Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenleri Torosların eteğinde bungalov evleri bekliyor

Şengül, "Burayı işletme fikri Ali Şahin arkadaşımdan geldi. Böyle bir yatırım var, yapar mıyız diye bana sordu, benimde kafama yattı ve bu işe girdik. Burayı, kaymakamlık vasıtasıyla özel idareden ihale usulüyle devraldık ve her şeyiyle de bizzat kendimiz ilgileniyoruz. İlerleyen zamanlarda daha da geliştirerek midilli atlar getirerek hayvanat bahçesi de kurmayı planlıyoruz" dedi.