"Şehre göçü azaltacağım" demişti! Berdan Mardini'den köyüne yatırım!
Berdan Mardini köyden kente göçü azaltacağını söylediği yeni yatırımıyla merak uyandırdı. Arabesk ve fantezi müziğin başarılı sanatçıları arasında yer alan isim, Mardin'deki köyüne kurduğu fabrikayla gönülleri fethetti.
VARINI YOĞUNU BU İŞE YATIRDI
Sanatçı, kurduğu tesiste gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi birçok ürün ürettiklerini belirterek, projenin kısa sürede ortaya çıkmadığını vurguladı. 2016 yılından bu yana bu yatırım için çalıştığını ifade eden Mardini, “Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim” dedi.
'SEN DELİ MİSİN?' DEDİLER AMA O ÜRETTİ
2016'dan beri bu projeyle uğraşan Mardini, yaklaşık 78 haneli bir köye 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıklayan Mardini, çevresinden “Sen deli misin?” şeklinde tepkiler aldığını da dile getirdi.
KÖYDEN KENTE GÖÇÜ AZALTACAK
Projeyle yalnızca üretim yapmayı değil, sosyal fayda sağlamayı da hedeflediğini belirten Mardini, köyden kente göçü azaltmak istediğini söyledi. Sanatçı ayrıca, yatırımlarında önceliğinin kadın istihdamını artırmak olduğunu ifade etti.