Şehitlerimize veda! Ağıtlar yakıldı, gözyaşlarıyla uğurlandılar
Türkiye, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizi son yolculuğuna uğurluyor.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi.
Naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası şehit Çağatay Erenoğlu için Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi. cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü.
Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.
Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti.