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Şehitlerimize veda! Ağıtlar yakıldı, gözyaşlarıyla uğurlandılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Şehitlerimize veda! Ağıtlar yakıldı, gözyaşlarıyla uğurlandılar

Türkiye, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan askerlerimizi son yolculuğuna uğurluyor.

Şehitlerimize veda! Ağıtlar yakıldı, gözyaşlarıyla uğurlandılar

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

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Şehitlerimize veda! Ağıtlar yakıldı, gözyaşlarıyla uğurlandılar

Naaşı Hakkari'den uçakla Sinop'a getirilen 27 yaşındaki evli ve iki çocuk babası şehit Çağatay Erenoğlu için Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi. cenaze namazının ardından askerlerin omzunda cenaze aracına taşınan şehidin naaşı Yeşilyurt köyündeki baba ocağına götürüldü.

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Şehitlerimize veda! Ağıtlar yakıldı, gözyaşlarıyla uğurlandılar

Erenoğlu'nun cenazesi helallik alınmasının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

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Şehitlerimize veda! Ağıtlar yakıldı, gözyaşlarıyla uğurlandılar

Vali Mustafa Özarslan, defin sonrası şehidin babası Tuncay Erenoğlu'na Türk bayrağını teslim etti.

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