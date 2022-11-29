Şehitlere gözyaşı! Kürtçe, "Oğlum toprak çok soğuk, üşürsün" ağıdı herkesi ağlattı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu için memleketi Gaziantep'te öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin babası Celal Uğurlu, üvey annesi Fatma Uğurlu, kardeşleri Suat, Sait, Abdulkadir, Halil İbrahim, Sabri, Hatice, Zeliha ve Ezgi Uğurlu ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.