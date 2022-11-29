Şehitlere gözyaşı! Kürtçe, "Oğlum toprak çok soğuk, üşürsün" ağıdı herkesi ağlattı
PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen askerler gözyaşlarıyla toprağa veriliyor. Şehit yakınının "Küçük askere kurban olayım. Eyüp toprak soğuk, üşürsün" şeklindeki Kürtçe ağıtı yürek yaktı.
Pençe Kilit operasyonunda şehit olan askerler memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit sözleşmeli er Eyyüp Uğurlu Gaziantep'te, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık ise, Konya'nın Seydişehir ilçesinde toprağa verildi. Şehidin ailesinin feryatları yürek dağladı: Eyüp toprak soğuk, üşürsün…
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eyyüp Uğurlu için memleketi Gaziantep'te öğle vakti Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin babası Celal Uğurlu, üvey annesi Fatma Uğurlu, kardeşleri Suat, Sait, Abdulkadir, Halil İbrahim, Sabri, Hatice, Zeliha ve Ezgi Uğurlu ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Eyüp toprak soğuk, üşürsün...
Bekar olduğu öğrenilen Eyyüp Uğurlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazı için musalla taşına konulan şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşı dökerken, akrabası olan bir kadının "Küçük askere kurban olayım. Eyüp toprak soğuk, üşürsün" şeklindeki Kürtçe ağıtı yürek yaktı.
3 yaşında yetim kalmış
Törene dün toprağa verilen şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası emekli Uzman Çavuş Derde Öztürkmen de katıldı.
Öte yandan şehidin hikayesi ise yürek yaktı. 25 yaşında olan şehidin annesini 3 yaşında iken kanser hastalığı nedeniyle yitirdiği ve babaannesi tarafından büyütüldüğü öğrenildi.