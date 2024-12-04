Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi.
Şehit Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, tören için Hacı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.
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Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ ile kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
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Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
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Namaz sırasında şehidin yakınları gözyaştı döktü. Şehidin babası güçlükle ayakta durdu.
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