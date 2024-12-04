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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 16 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için Adana'da tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Şehit Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, tören için Hacı Sabancı Merkez Camisi'ne getirildi.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Ayşe, babası İsmail, eşi Esma Kızıldağ ile kardeşleri ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'a gözyaşlarıyla veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

Namaz sırasında şehidin yakınları gözyaştı döktü. Şehidin babası güçlükle ayakta durdu. 

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