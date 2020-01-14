Şehit Uzman Çavuş Bayram Günay Edirne'de gözyaşları ile uğurlandı

Şehidin evinin önünde helallik alınması sırasında anne Zümriye, baba Tezcan Günay, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Anne Günay, "Böyle mi gelecektin, ben seni böyle mi görecektim yavrum? Gitme oğlum, bırakma beni" diyerek, ağladı. Şehit anne ve babası oğullarının son yolculuğuna uğurlamak için mezarlığa giderken, yakınları ve sağlık ekiplerinin yardımıyla güçlükle yürüdükleri görüldü.