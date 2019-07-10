Şehit Üsteğmen gözyaşları arasında toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de şehit düşen Hava Savunma Piyade Üsteğmen Emre Kargın Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Binali Yıldırım, şehit üsteğmenin ailesine başsağlığı diledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın gözyaşları arasında toprağa verildi
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Şehit Üsteğmen için Dalaman Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan eski Başbakan ve Meclis Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, şehit üsteğmenin ailesine başsağlığı diledi.
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Camide, şehit Üsteğmen Kargın için cenaze namazı kılınırken, katılanlardan helallik de istendi.
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Şehit Kargın’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu.
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