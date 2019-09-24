Şehit teğmenin eşinden kızına: Bak kızım bu senin baban veda et babana
IRAK'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenaze töreninde eşi Şerife Dinçer yanına gitirilen 1 yaşındaki kızı Mina'ya, tabutun önündeki fotoğrafını gösterip, ''Bak kızım bu senin baban. Veda et babana'' diye söylemesi yürekleri dağladı.
Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in cenazesi gece yarısı askeri uçakla eşi Şerife Dinçer'in memleketi Konya'ya getirilip, morga kondu.
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Bugün morgdan alınan şehit Dinçer'in cenazesi evine getirilerek helallik alındı. Ardından da dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgâha getirildi.
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Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri, askeri erken, ailesi ve yakınları katıldı.
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Şehit Dinçer'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından eşi Şerife Dinçer ve annesi Zübeyde Dinçer, tabuta sarılıp ağladı.
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