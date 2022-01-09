Şehit Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar son yolculuğuna uğurlandı! Törende gözyaşları sel oldu

Törene şehidin annesi Şadiye, babası Nebi Ulupınar, kardeşleri ve akrabalarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Vekili Mustafa Cüneyt Arıkan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan katıldı.