Şehit polis Sevda Güngör'ün anne ve babası kızlarının hatıralarını yaşatıyor

Anne Güngör, kızlarının hayatını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak dün gibi acısının hiç geçmediğini, tek tesellisinin vatan için şehit olmasında bulduğunu belirterek, "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum bunu yapanların Allah belasını versin. Herkes ettiğinin cezasını çeksin başka da bir şey demiyorum" dedi. Güngör, kızının bütün fotoğraflarını bir odada toplayarak onun hatırasını yaşatmaya çalıştıklarını, o hiç ölmemiş gibi davrandıklarını da söyledi.



