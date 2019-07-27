Şehit polis memurunun 1,5 yaşındaki oğlu yürekleri dağladı
ADIYAMAN 'ın Sincik ilçesinde devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adıyaman’da şehit olan 31 yaşındaki Polis Memuru Taha Uluçay’ı binlerce kişi uğurlarken, Emniyet Müdürü Metin Alper törendeki konuşması damga vurdu. Şehidin 1.5 yaşındaki oğlu, annesinin elinde bulunan babasının fotoğrafına bakması yürekleri dağladı.
Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK mensupları tarafından Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi esnasında polis aracına yapılan saldırıda şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay için Adıyaman’da tören düzenlendi.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınan şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu Valilik önünde düzenlenen tören alanına getirildi.
Tekbirler ve sloganlar eşliğinde tören alanına getirilen şehidin tabutuna sarılan şehidin eşi Sümeyra Uluçay, tabuta sarılara “Nasıl kıydılar sana, ah canım ah, kalk kalk. Ayağının altını öpeyim” dedi.