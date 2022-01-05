Şehit polis memuru Fethi Sekin mezarı başında anıldı

Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin, yaptığı konuşmada, "Biz Müslümanlar için kutsal değerler vardır. Bizi yoktan var eden yaratıcımız değerlidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed ve kitabımız Kur'an-ı Kerim bizim için değerli ve kutsaldır. Bunların yanında diğer bir kuralımız vardır ki vatan denilen toprak parçasıdır.