Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın naaşı, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, bölgede çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın naaşı, bugün memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine getirildi.
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Türk Bayrağına sarıldı
Pazarcık Devlet Hastanesi morgundan alınan 23 yaşındaki şehit Kahya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Yukarı Pazarcık Mahallesi Hacı Ahmet Mezarlığı'na getirildi.
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Güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını protokol üyeleri teselli etti.
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Protokol üyeleri, şehidin annesi Fadıma ve babası Mehmet Kahya ile aileye taziyelerini iletti.
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