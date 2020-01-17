Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehidi al bayraklarla donatılan baba evinde büyük bir kalabalık "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla karşıladı. Bir ay önce evlendiği eşi Ayten Alpaklı al bayrağa sarılı tabuta son defa dokunarak gözyaşları döktü. Şehidin babası Ali, annesi Aysel ve kardeşleri de al bayrağa sarılı tabuta son bir defa bakıp gözyaşlarına boğulurken 8 yaşındaki kardeşi Memati ise asker kıyafeti giyerek omuzlarına astığı Türk Bayrağıyla tabutun yanına gidip öptü.