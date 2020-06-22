Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin babası İsmail, annesi Fatma Köse ile kardeşleri, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Belediye Başkanı Kadir Kara, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak katıldı.