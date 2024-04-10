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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan (27), memleketi Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, merkeze bağlı Değirmenli beldesindeki ailesinin evine götürüldü.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Helallik alınmasının ardından şehit Aslan için belde meydanında cenaze töreni düzenlendi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Burada şehidin tabutuna sarılan baba İdris ve anne Gülbahar ile eşi Kübra Aslan, gözyaşı döktü.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin fotoğrafını bir yaşındaki kızı Ruveyda Aslan'a gösteren anne Kübra, "Babanı tanıyor musun? Fotoğrafını gösteriyordum. Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Ağlamayacağım. Allah seni daha çok seviyormuş. Bunu biliyordum Hikmet. Maşallah sana. Allah bize de nasip etsin. Biraz daha durayım, ne olur. Kötü olmuyorum, böyle iyiyim." ifadelerini kullandı.

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