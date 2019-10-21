Şehit piyade er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesinde hoşa gitmeyen manzara

Tekbirler eşliğinde uğurlandı

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Bekar olan Eşkioğlu'nun cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.