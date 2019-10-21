Şehit piyade er Sezai Eşkioğlu'nun cenazesinde hoşa gitmeyen manzara
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade er Sezai Eşkioğlu, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.
20 yaşındaki şehit Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerce Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp, Narmanlı Camisi'ne getirilerek katafalka konuldu. Burada öğle vakti düzenlenen törende, şehidin öz geçmişi okundu.
Tekbirler eşliğinde uğurlandı
İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin katafalktan askeri tören mangasınca alınan naaşı, tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada bazı vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Bekar olan Eşkioğlu'nun cenazesi, daha sonra götürüldüğü Altıntepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.
Protokol için düzenlenen güvenlik çemberi vatandaşı uzak tuttu
Hakkari şehidinin törenine yüzlerce kişi katılırken, oluşturulan güvenlik ağı vatandaşları cenazeden uzak tuttu.
Şehitlerin kanı yerde kalmıyor
Öte yandan, camideki tören sırasında şehit ailesinin yanına gelerek onları teskin eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı, "Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, kalmayacak. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız." dedi.