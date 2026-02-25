Şehit pilot İbrahim Bolat nereli? F-16 uçağının düştüğü yerden çarpıcı kare
BALIKESİR 9’uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 savaş uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yaşanan acı olayda Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Pilotun İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Karesi mevkisine uçağını yönlendirdiği ve orada düştüğü belirlendi. İstanbul-İzmir Otoyolu’nda uçağın enkazını kaldırma çalışmaları var. Aslen Konyalı olan Şehit Pilot İbrahim Bolat'ın ailesi İzmir Çiğli'de yaşıyor. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını takiben kaldırılacak.
Balıkesir'de görev uçuşu yapan bir F-16 uçağı saat 00:50 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilot şehit düştü. Acı haberi Balıkesir Valisi duyurdu. Daha sonra MSB'den olaya ilişkin açıklama yapılırken Adalet Bakanı Akın Gürlek de iki Cumhuriyet savcısının görevlendirilmesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. F-16 kazasında şehit olan pilot İbrahim Bolat ile ilgili bilgileri MSB paylaşırken, kazanın olduğu yerden çarpıcı görüntüler geldi.
KAZA YERİNDEN ÇARPICI KARE
Uçağın düştüğü ve trafiğe kapatılan yol sabahın ilk ışıkları ile görüntülendi. Görüntülerde uçağın düştüğü yolda çukur oluştuğu görüldü. F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Naipli mevkisinde, İzmir- İstanbul Otoyolu trafiğe kapatı.
F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı. Kaza nedeniyle otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, o anlar büyük bir patlama yaşandığı görüldü.
Şehit pilotun naaşı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın nedeninin kaza kırım ekibinin yapacağı inceleme sonrası belirleneceği açıklandı. 1 başsavcı, 1 başsavcı vekil ve 2 savcının da olay yerine intikal ettiği bildirildi. Kazayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.