Şehit pilot İbrahim Bolat nereli? F-16 uçağının düştüğü yerden çarpıcı kare

Balıkesir'de görev uçuşu yapan bir F-16 uçağı saat 00:50 sıralarında kaza kırıma uğradı. Kazada bir pilot şehit düştü. Acı haberi Balıkesir Valisi duyurdu. Daha sonra MSB'den olaya ilişkin açıklama yapılırken Adalet Bakanı Akın Gürlek de iki Cumhuriyet savcısının görevlendirilmesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. F-16 kazasında şehit olan pilot İbrahim Bolat ile ilgili bilgileri MSB paylaşırken, kazanın olduğu yerden çarpıcı görüntüler geldi.