Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Veli Kabalay, törenle uğurlandığı memleketi Denizli'de gözyaşlarıyla karşılandı. Şehit Kabalay, cenaze töreninin ardından toprağa verilirken annesi ve eşinin feryatları içleri acıttı.
Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu dün şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın (33) naaşı, askeri uçakla Çardak Havaalanı'na getirildi.
Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehidin naaşını havaalanında babası İsmail Kabalay, kız kardeşi Fatma Bölükbaşı ile Vali Ali Fuat Atik ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.
Mahalle Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde, şehidin eşi Şükran, babası İsmail, annesi Aysel Kabalay ve kardeşi Fatma Bölükbaşı taziyeleri kabul etti.
İl Müftü Vekili Ramazan Türkmen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşındı. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Tören sırasında şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş gözyaşı döktü.