Şehit Özel Harekat Polisi Veli Kabalay memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

Kabalay'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehidin naaşını havaalanında babası İsmail Kabalay, kız kardeşi Fatma Bölükbaşı ile Vali Ali Fuat Atik ve diğer protokol üyeleri karşıladı. Kabalay'ın cenazesi, Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.





