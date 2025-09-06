Şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar'a gözyaşlarıyla veda!
Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.
Şehit Karapınar'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasına getirildi.
Burada düzenlenen törene şehidin annesi Fatma, kardeşi Aleyna Karapınar'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile polisler katıldı.
Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin annesi Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.