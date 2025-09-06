BIST 10.729
Şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar'a gözyaşlarıyla veda!

Mersin'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan özel harekat polisi Mustafa Karapınar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar'a gözyaşlarıyla veda! - Resim: 1

Şehit Karapınar'ın (28) Türk bayrağına sarılı naaşı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasına getirildi.

Şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar'a gözyaşlarıyla veda! - Resim: 2

Burada düzenlenen törene şehidin annesi Fatma, kardeşi Aleyna Karapınar'ın yanı sıra Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile polisler katıldı.

Şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar'a gözyaşlarıyla veda! - Resim: 3

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Şehidin annesi Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit olan polis memuru Mustafa Karapınar'a gözyaşlarıyla veda! - Resim: 4

Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

