Şehit kızı başmüfettiş oldu! Şehit çocuklarını teskin etmek en büyük göreviydi
Polis memuru babası kendisi 16 aylıkken şehit olan Nalan Özen 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne yükselip, başmüfettiş oldu
ADANA'da polis memuru babası kendisi 16 aylıkken şehit olan Nalan Özen, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne yükselip, başmüfettiş oldu. Şehit törenlerinde kendisi gibi babasız kalan şehit çocuklarını da teskin etmek onun en büyük görevlerinden biriydi.
Polis memuru Hüseyin Özen 46 yıl önce şehit oldu. Şehit Özen’den geriye 16 aylık kızı Nalan Özen ve gözü yaşlı eşi kaldı. Nalan Özen de okuyup babası gibi polis oldu.
Özen girdiği polis akademisinden başarıyla mezun olarak komiser yardımcısı olarak 1990’lı yılların ortasında göreve başladı. Özen görevini en iyi şekilde yaparken Adana Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü oldu.
Bu görevi yaparken bir şehit kızı olarak şehit polis memurlarının ailesine acı haberi vermek zorunda kaldı. Özen, ayrıca şehit törenlerinde kendisi gibi babasız kalan şehit çocuklarını da teskin etmek onun en büyük görevlerinden biriydi.