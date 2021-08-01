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Şehit kızı başmüfettiş oldu! Şehit çocuklarını teskin etmek en büyük göreviydi

Şehit kızı başmüfettiş oldu! Şehit çocuklarını teskin etmek en büyük göreviydi

Polis memuru babası kendisi 16 aylıkken şehit olan Nalan Özen 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne yükselip, başmüfettiş oldu

Şehit kızı başmüfettiş oldu! Şehit çocuklarını teskin etmek en büyük göreviydi

ADANA'da polis memuru babası kendisi 16 aylıkken şehit olan Nalan Özen, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne yükselip, başmüfettiş oldu. Şehit törenlerinde kendisi gibi babasız kalan şehit çocuklarını da teskin etmek onun en büyük görevlerinden biriydi. 

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Şehit kızı başmüfettiş oldu! Şehit çocuklarını teskin etmek en büyük göreviydi

Polis memuru Hüseyin Özen 46 yıl önce şehit oldu. Şehit Özen’den geriye 16 aylık kızı Nalan Özen ve gözü yaşlı eşi kaldı. Nalan Özen de okuyup babası gibi polis oldu. 

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Şehit kızı başmüfettiş oldu! Şehit çocuklarını teskin etmek en büyük göreviydi

Özen girdiği polis akademisinden başarıyla mezun olarak komiser yardımcısı olarak 1990’lı yılların ortasında göreve başladı. Özen görevini en iyi şekilde yaparken Adana Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü oldu. 

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Şehit kızı başmüfettiş oldu! Şehit çocuklarını teskin etmek en büyük göreviydi

Bu görevi yaparken bir şehit kızı olarak şehit polis memurlarının ailesine acı haberi vermek zorunda kaldı. Özen, ayrıca şehit törenlerinde kendisi gibi babasız kalan şehit çocuklarını da teskin etmek onun en büyük görevlerinden biriydi. 

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