Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan son yolculuğa uğurlandı! Şehidin annesinin sözleri ile kahretti!
Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Şehidin annesinin "'Keşke şehit olsam anne' dedi. 'Sen de ağlama arkamdan' dedi. Ağlamayacağım, bana 'Şehit olacağım' dedi. Ağlamayacağım" sözleri yürekleri dağladı.
Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın cenazesi, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde defnedildi.
Şehidin cenazesi, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Çanakkale'ye getirildi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ceylan'ın cenazesi buradan helikopterle memleketi Yenice'ye getirildi, baba evinde helallik alındı. Şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan burada taziyeleri kabul etti.
Ardından Çarşı Camisi'ne getirilen naaş, burada kılınan cenaze namazı sonrası Çakıroba köyünde toprağa verildi.