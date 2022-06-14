Şehit haberlerini duyan Demet Akalın bakın nasıl hamle yaptı!

Yaptığı albümlerle, klipleriyle, şarkılarıyla adından söz ettiren, her söylediği olay olan, magazin dünyasının nabzını tutan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yoğun konser programı başladı. Kırıkkale'ye konser için giden ünlü popçu şehit düşen 4 asker haberini yolda aldığını söyleyerek konserini iptal etti! Akalın konser alanına gelen sevenlerinden özür diledi..