Şehit haberlerini duyan Demet Akalın bakın nasıl hamle yaptı!
Şarkılarıyla, sahne kostümleriyle, söyledikleriyle magazin dünyasının nabzını tutan ünlü şarkıcı Demet Akalın yoğun konser programına başladı! Bahar şenlikleri için Kırıkkale'ye konsere giden ünlü popçu şehit düşen 4 askerimizi duyunca konserini iptal ederek, sevenlerinden af diledi..
Yaptığı albümlerle, klipleriyle, şarkılarıyla adından söz ettiren, her söylediği olay olan, magazin dünyasının nabzını tutan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yoğun konser programı başladı. Kırıkkale'ye konser için giden ünlü popçu şehit düşen 4 asker haberini yolda aldığını söyleyerek konserini iptal etti! Akalın konser alanına gelen sevenlerinden özür diledi..
Şehit düşen askerler için konserini iptal etti
Pençe- Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu. Demet Akalın, şehit düşen 4 askerimiz için Kırıkkale'deki konserini iptal etti.
Sevenlerinden af diledi
Bahar şenlikleri için kente gelen şarkıcı, konser alanına gelen sevenlerinden af diledi.
Gözyaşlarına boğuldu..
Şehit haberini yolda aldığını söyleyen Akalın, sahneye çıkamayacağını söyleyip gözyaşlarına boğuldu.