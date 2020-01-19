Şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren koca yürekli insanlar
Şehit cenazesinde hazır bulunan tören mangasındaki askerlerin üşüdüğünü gören Konyalı vatandaşların, montlarını askerlerin omuzlarına atması, törene katılanları duygulandırdı.
17 Ocak Cuma günü, Irak'ın kuzeyinde Hakurk’taki üs bölgesine teröristlerin sızmaya çalışmasını önlemek için attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit olan Altınayak’ın cenazesi memleketi Konya’ya getirildi.Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi meydanında Şehit Altınayak için tören düzenlendi. Şehit Altınayak'ın cenazesi yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığına defnedildi.
Askerlere montlarını giydirdiler
Cenaze töreni sırasında tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden mahalle sakinleri montlarını çıkartıp, askerlerin omzuna örtmesi cenazeye katılanları duygulandırdı.
Hepimizin evlatları
Vatandaşların montlarını çıkartıp askerlere giydirmeye çalıştığı anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Şehit Altınayak’ın akrabası Ragıp Altınayak “Mezarlıkta askerler çok üşümüştü. Hatta bir askerimiz çok üşüdüğü için kısa bir baygınlık geçirdi. Oradaki bir büyüğümüzde ‘bunlar hepimizin evladı askerlerimiz çok üşüdü montlarımızı verelim de ısınsınlar’ dedi. Gençlerimiz de hiç düşünmeden montlarını askerlerimizin üzerine örttüler. Oradakiler duygulandı” dedi.