Şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren koca yürekli insanlar

Hepimizin evlatları

Vatandaşların montlarını çıkartıp askerlere giydirmeye çalıştığı anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Şehit Altınayak’ın akrabası Ragıp Altınayak “Mezarlıkta askerler çok üşümüştü. Hatta bir askerimiz çok üşüdüğü için kısa bir baygınlık geçirdi. Oradaki bir büyüğümüzde ‘bunlar hepimizin evladı askerlerimiz çok üşüdü montlarımızı verelim de ısınsınlar’ dedi. Gençlerimiz de hiç düşünmeden montlarını askerlerimizin üzerine örttüler. Oradakiler duygulandı” dedi.