Şehit Binbaşı Mete Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
SURİYE'nin Tel Abyad kentinde eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım (40), memleketi Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Binbaşı Mete Yıldırım, eğitim sırasında silah kazası sonucu yaralandı.
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit olan Yıldırım'ın cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya getirildi.
Şehit Mete Yıldırım için Elmadağ ilçesindeki Ulu Camii'de tören düzenlendi.
Törene şehidin annesi Fatma, eşi Semra, çocukları Egemen ve Azra Yıldırım, ağabeyi astsubay Mustafa Yıldırım ve kuvvet komutanları ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.