Şehit babasını polis üniformasıyla son yolculuğa uğurladı

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki kablo hırsızlığı ihbarına gitti. Dönüş yolunda Mustafa Aşan'ın kullandığı 26 A 7527 plakalı ekip otosu, kontrolden çıkarak, kaldırıma çarpıp, takla attı. Kazada Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan polis memurları, daha sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. 28 yıllık polis memuru, evli ve 1 çocuk babası Cengiz Kuloğlu, tedavi gördüğü yoğun bakımda, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün kurtarılamayarak, şehit oldu.