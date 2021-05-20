Şehirden köye döndüler hayatları değişti! Kayserili çift üretici oldu: Başka kimse yok
KAYSERİ'de, şehir hayatını geride bırakan Mustafa Efe (33) ile eşi Gülistan Efe (24), çilek üretimi yapmaya başladı. Köy yaşamından memnun olduklarını ifade eden Efe çifti, herkese tavsiyede bulundu.
Kayseri’de yaşayan Mustafa Efe, 2 yıl önce pazarlama sektöründeki işinden ayrıldı. 2 çocuk babası, eşi Gülistan Efe ile konuşarak, şehre 80 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi’ne göç etmeye karar verdi. Çift, burada çiftçilik yapmaya başladı.
Geçen yıl küçük bir alana çilek eken çift, üründen verim alınca bu yıl işi büyütmeye karar verdi. 5 dekarlık araziye çilek eken çift, ürünlerin yetişmesini bekliyor.
Kimse yoktu: Yaşadıkları süreci anlatan Mustafa Efe, “Ben köye geleli 2 yıl oldu. Daha önce şehirde çalışıyordum. Köyde geçen yıl hobi amaçlı çilek ektim. Baktım oldu. ‘Biz bu işi neden yapmıyoruz?’ dedik. Bölgede de çilek üretimi yapan kimse yoktu." dedi.
Efe, şöyle devam etti: 5 dönümlük araziye çilek ektik. Şu anda meyveleri olmaya başladı. Dört gözle onların yetişmesini bekliyoruz. Özel sektörde pazarlamacı olarak çalışıyordum. Piyasanın kötü gidişatından dolayı ‘köy hayatına adım atalım’ dedik.