Şehirden köye döndüler hayatları değişti! Kayserili çift üretici oldu: Başka kimse yok

Kimse yoktu: Yaşadıkları süreci anlatan Mustafa Efe, “Ben köye geleli 2 yıl oldu. Daha önce şehirde çalışıyordum. Köyde geçen yıl hobi amaçlı çilek ektim. Baktım oldu. ‘Biz bu işi neden yapmıyoruz?’ dedik. Bölgede de çilek üretimi yapan kimse yoktu." dedi.