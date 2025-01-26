Şehir hayatını bırakan çift köyde tesis kurdu! Yılda 10 ton ürün üretip hepsini satıyorlar
Kent yaşamını bırakıp Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyüne yerleşen Selin ve Erhan Erikli çifti, devlet desteğiyle kurdukları tesiste istiridye mantarı yetiştiriyor.
Ankara Üniversitesinden 2014 yılında mezun olan 34 yaşındaki ziraat mühendisi Erhan Erikli, uzun yıllar TÜBİTAK ile KOSGEB'de evsel mantar üretim kitleri üzerine çalışmalar yürüttü.
Erikli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan ve bir süre dış ticaretle ilgilenen Selin Sümerli ile hayatını birleştirdi. Eskişehir'de yaşayan Erikli çifti, 3 sene önce Bilecik'in Koyunlu köyünde 16 dönüm arazi satın alarak şehir hayatını bırakıp köye yerleşti.
Arazilerine kurdukları serada sebze ve meyveler yetiştiren çift, aynı yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvurdukları "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"nden yararlanmaya hak kazandı.
Proje kapsamında yüzde 100 hibe desteği alan çift, 110 metrekare kapalı alana sahip istiridye mantarı üretim tesisi inşa etti, içine yaklaşık 8 ton kompost (mantar üretiminde kullanılan, bitkisel ve hayvansal atıkların nemli ve oksijenli ortamda bozularak dönüştüğü organik gübre) ile iklimlendirme ekipmanları yerleştirdi.