Şehir hayatını bırakan çift köyde tesis kurdu! Yılda 10 ton ürün üretip hepsini satıyorlar

Erikli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan ve bir süre dış ticaretle ilgilenen Selin Sümerli ile hayatını birleştirdi. Eskişehir'de yaşayan Erikli çifti, 3 sene önce Bilecik'in Koyunlu köyünde 16 dönüm arazi satın alarak şehir hayatını bırakıp köye yerleşti.