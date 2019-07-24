Şehir hayatından sıkıldı Ata Demirer 2 milyon liralık bağında üzüm topluyor
Yaz tatilini Bozcaada'da geçiren ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından 2 milyon liraya satın aldığı bağından kopardığı üzüm salkımlarını paylaştı.
Eyvah Eyvah adlı film serisini çektiği yeri çok beğenen ve oradan kendisine çiftlik mülk satın alan Ata Demirer, köy hayatına iyice alıştı. Sıklıkla Bozcaada'ya giden Demirer, yaz ayını da orada geçirme kararı aldı.
Sosyal medya hesabından günlük yaşamında neler yaptığını paylaşan Ata Demirer, son olarak üzüm bağından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Demirer, yaklaşık 2 milyon liralık bağındaki üzüm salkımlarını ‘aşığım’ notuyla Instagram’da yayınladı.
Takipçilerini kıskandırıyor: Bağında sadece üzüm değil birçok meyve ve sebze yetiştirmeye başlayan Demirer, hem kafasını dinliyor hem de organik besleniyor. Takipçileri ise, Demirer'in paylaştığı fotoğraflara bakıp iç geçiriyor.
Elini ayağını iyice İstanbul'dan çeken Ata Demirer'in, ekstra durumlar haricinde şehir hayatına dönmek istemediği de yaptığı paylaşımlarla anlaşılıyor.