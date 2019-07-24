Şehir hayatından sıkıldı Ata Demirer 2 milyon liralık bağında üzüm topluyor

Şehir hayatından sıkıldı Ata Demirer 2 milyon liralık bağında üzüm topluyor

Yaz tatilini Bozcaada'da geçiren ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından 2 milyon liraya satın aldığı bağından kopardığı üzüm salkımlarını paylaştı.

Şehir hayatından sıkıldı Ata Demirer 2 milyon liralık bağında üzüm topluyor - Sayfa 1

Eyvah Eyvah adlı film serisini çektiği yeri çok beğenen ve oradan kendisine çiftlik mülk satın alan Ata Demirer, köy hayatına iyice alıştı. Sıklıkla Bozcaada'ya giden Demirer, yaz ayını da orada geçirme kararı aldı.

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Şehir hayatından sıkıldı Ata Demirer 2 milyon liralık bağında üzüm topluyor - Sayfa 2

Sosyal medya hesabından günlük yaşamında neler yaptığını paylaşan Ata Demirer, son olarak üzüm bağından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Demirer, yaklaşık 2 milyon liralık bağındaki üzüm salkımlarını ‘aşığım’ notuyla Instagram’da yayınladı.

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Şehir hayatından sıkıldı Ata Demirer 2 milyon liralık bağında üzüm topluyor - Sayfa 3

Takipçilerini kıskandırıyor: Bağında sadece üzüm değil birçok meyve ve sebze yetiştirmeye başlayan Demirer, hem kafasını dinliyor hem de organik besleniyor. Takipçileri ise, Demirer'in paylaştığı fotoğraflara bakıp iç geçiriyor.

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Şehir hayatından sıkıldı Ata Demirer 2 milyon liralık bağında üzüm topluyor - Sayfa 4

Elini ayağını iyice İstanbul'dan çeken Ata Demirer'in, ekstra durumlar haricinde şehir hayatına dönmek istemediği de yaptığı paylaşımlarla anlaşılıyor.

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