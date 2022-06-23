Şehir hayatına alışamadı, ıssız adaya çırılçıplak halde geri döndü!

İspanyol denizci Japon adamın adasına dönmesi için yardımcı olacağını anlatarak, “Hükümetle o kadar çok mücadele verdi ki sonunda geri döneceğini öğrendiğinde tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Doktorlar ve yerel yetkililer 3 haftalık sağlık kontrollerinin sonucunda onun geri dönmesine izin verdi. Açıkçası onun adada ölmesine karşıydılar. Onu geri götüreceğimizi söylediğimiz anda sevinçten zıpladı ve minnet gözyaşlarına boğuldu” dedi.