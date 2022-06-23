Şehir hayatına alışamadı, ıssız adaya çırılçıplak halde geri döndü!
1972 yılından beri Japonya’nın Okinawa bölgesindeki ıssız bir adada çırılçıplak yaşayan Masafumi Nagasaki isimli bir Japon, tam 30 yıl boyunca ailesinden ayrı bu adada kaldı. Daha sonra Japon hükümetinin kararıyla şehre döndürülen adam şehir hayatına bir türlü alışamayınca adaya geri gönderildi.
Japonya’nın Okinawa bölgesinin güneybatısındaki Sotobanari adası, kimsenin uğramadığı ıssız bir ada olarak biliniyor. 1972 yılından beri burada kalan Masafumi Nagasaki isimli Japon, 30 yıl boyunca bu adada çırılçıplak şekilde yaşadı.
Sonrasında 2018 yılında Japon hükümetinin kararıyla şehre geri döndürülen yaşlı adam şehir hayatına bir türlü adapte olamadı. Sürekli mutsuz olduğunu dile getiren yaşlı adamın yeniden ıssız adasına dönmesine karar verildi. Yaşlı adamın ıssız adaya dönmesi sonrası yaptığı ilk iş ise kıyafetlerini çıkartmak oldu.
41 yaşındaki İspanyol kaşif Alvaro Cerezo, uzak adaları ararken Masafumi'yi buldu ve daha sonra Japon yetkililere durumu bildirdi. Japon hükümeti yaşlı adamla uzun yıllar boyunca geri dönmesi için bir mücadele verdi.
İspanyol denizci Japon adamın adasına dönmesi için yardımcı olacağını anlatarak, “Hükümetle o kadar çok mücadele verdi ki sonunda geri döneceğini öğrendiğinde tarif edilemez bir mutluluk yaşadı. Doktorlar ve yerel yetkililer 3 haftalık sağlık kontrollerinin sonucunda onun geri dönmesine izin verdi. Açıkçası onun adada ölmesine karşıydılar. Onu geri götüreceğimizi söylediğimiz anda sevinçten zıpladı ve minnet gözyaşlarına boğuldu” dedi.